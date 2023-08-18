Mesarya'nın yeni yabancısı Juan Felipe

Süper Lig ekiplerinden Mesarya, Brezilyalı forvet oyuncusu Juan Felipe'yi adaya getirdi.
Golcü futbolcu son olarak 2021-22 sezonunda Güney Kıbrıs ekiplerinden Nea Salamina'da forma giymişti.
35 yaşındaki 1.75 m boynundaki hücum oyuncusu yeni sezonda Mesarya forması giyecek.
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