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Mesarya, Göçmenköy’ün Debuto transferinin iptalini istiyor

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Süper Lig ekiplerinden Mesarya Spor Kulübü, geride bıraktığımız sezon kadrosunda bulunan ve Göçmenköy’e transfer olan Quentin Debouto’nun transferine itiraz etti

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Mesarya, Göçmenköy’ün Debuto transferinin iptalini istiyor
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Süper Lig ekibi Mesarya Futbol Kulübü geçtiğimiz sezon yabancı taransder olarak başarılı bir performans sergileyen Quentin Ghislain Debouto’nun, bu sezon başında Göçmenköy’e transferinin iptali için Futbol Federasyonu’na başvurdu.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2 Ağustos’ta gerçekleştirdiği toplantıda konuyu değerlendirdi. Mesarya’nın iddiasına göre oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken, KTFF lisans işlemleri takip sistemi kontrol edilerek 1 yıllık sözleşme olduğu tespit edildi. KTFF konu ile ilgili olarak 3 yıllık sözleşmeyi Mesarya’dan karşılaştırma maksatlı talep etti. KTFF tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:
Mesarya SK tarafından Kurulumuza yönelik 26.07.2023 tarihinde, 117422 lisans numaralı ve Quentin Ghislain Debouto isimli yabancı futbolcunun Göçmenköy İYSK’ya transferinin iptalini talep etmiş olduğu 13 numaralı dilekçesi değerlendirilmiş olup, Federasyonun lisans işlemleri takip sistemi kontrol edilmiş ve ilgili futbolcunun2022-2023 sezonunda 14.09.2022 işlem tarihinde Mesarya SK ile yapmış olduğu 1 yıllık sözleşmesinin ve Yabancı Yeni Lisans işlem türünün süresinin 30.05.2023 tarihinde dolduğu tespit edilmiştir. Mesarya SK’nın, ilgili futbolcunun sözleşme nüshasının 3 yıllık olduğu iddiasına binaen, sözleşme nüshasının, Federasyonun lisans işlemleri takip sisteminde var olan veriler ile karşılaştırma maksatlı olarak Mesarya SK’dan yazılı olarak talep edilmesine karar verilmiştir.
 
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