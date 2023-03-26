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Mesarya, evinin beyi

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Süper Lig ekibi Mesarya takımı evindeki galibiyetlere konuk ettiği Yenicami’yi 2 -1 mağlup ederek bir yenisini ekledi

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Mesarya, evinin beyi
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Stat: Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Cenk A. Özfuttu
Mesarya: Mehmet, (Dk.46 Süleyman Langer), Yusuf , Orhan (Dk.46 Abdullah Erol), İbrahim, Nevzat, Okan (Dk.76 Ali Üçtaş), Ahmet Kara(Dk.63 Hüseyin Çıdamlı), Sinan, Çağrı, Quentin Deobuto, Eray Vudalı (Dk.90 Oğuzhan)
Yenicami: Ercan, Emirhan, Koray, Berkem(Dk.80 Karan), Kaan, Yakup, Fikret(Dk.89 Mehmet Göktaş), Cenker, (Dk.68 Asrın), Hascan, Badara Sylla, Ali Bayır
GOLLER: Dk.43 Nevzat Duran Dk.70 Eray Vudalı (Mesaya) Dk.55 Hascan Kırmaz (YAK)
 
AKSA Süper Lig’in 22’nci haftasında Mesarya, Yenicami’yi konuk etti, sarı kırmızılılar maçı 2-1 kazandı.
Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan mücadelede gol perdesini 43’üncü dakikada Nevzat Duran açtı.
Yenicami 55’inci dakikada Hascan Kırmaz ile beraberliği yakalasa da 70’inci dakikada sahneye çıkan Eray Vudalı Mesarya’yı yeniden üstünlüğe taşıdı.
Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazanırken, maç sonunda Mesarya 42 puana yükseldi ve rakibi Yenicami’yle puanını eşitledi.  
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 21 19 1 1 68 18 50 58
2. Cihangir GSK 22 16 3 3 51 26 25 51
3. Mesarya SK 22 12 6 4 40 21 19 42
4. Yenicami AK 22 12 6 4 46 32 14 42
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 22 11 6 5 34 26 8 39
6. Doğan Türk Birliği 21 11 5 5 49 23 26 38
7. Lefke TSK 21 9 5 7 25 21 4 32
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 22 6 6 10 29 41 -12 24
9. Küçük Kaymaklı TSK 21 6 3 12 27 43 -16 21
10. Türk Ocağı Limasol 22 6 2 14 23 33 -10 20
11. Göçmenköy İYSK 22 4 5 13 30 53 -23 17
12. Çetinkaya TSK 21 4 4 13 20 46 -26 16
13. Hamitköy ŞHSK 22 4 3 15 22 42 -20 15
14. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 21 3 6 12 23 45 -22 15
15. Gönyeli SK 21 2 5 14 24 58 -34 11
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