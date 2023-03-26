Mesarya, evinin beyi

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Cenk A. Özfuttu
Mesarya: Mehmet, (Dk.46 Süleyman Langer), Yusuf , Orhan (Dk.46 Abdullah Erol), İbrahim, Nevzat, Okan (Dk.76 Ali Üçtaş), Ahmet Kara(Dk.63 Hüseyin Çıdamlı), Sinan, Çağrı, Quentin Deobuto, Eray Vudalı (Dk.90 Oğuzhan)
Yenicami: Ercan, Emirhan, Koray, Berkem(Dk.80 Karan), Kaan, Yakup, Fikret(Dk.89 Mehmet Göktaş), Cenker, (Dk.68 Asrın), Hascan, Badara Sylla, Ali Bayır
GOLLER: Dk.43 Nevzat Duran Dk.70 Eray Vudalı (Mesaya) Dk.55 Hascan Kırmaz (YAK)
AKSA Süper Lig’in 22’nci haftasında Mesarya, Yenicami’yi konuk etti, sarı kırmızılılar maçı 2-1 kazandı.
Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan mücadelede gol perdesini 43’üncü dakikada Nevzat Duran açtı.
Yenicami 55’inci dakikada Hascan Kırmaz ile beraberliği yakalasa da 70’inci dakikada sahneye çıkan Eray Vudalı Mesarya’yı yeniden üstünlüğe taşıdı.
Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazanırken, maç sonunda Mesarya 42 puana yükseldi ve rakibi Yenicami’yle puanını eşitledi.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|21
|19
|1
|1
|68
|18
|50
|58
|2.
|Cihangir GSK
|22
|16
|3
|3
|51
|26
|25
|51
|3.
|Mesarya SK
|22
|12
|6
|4
|40
|21
|19
|42
|4.
|Yenicami AK
|22
|12
|6
|4
|46
|32
|14
|42
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|22
|11
|6
|5
|34
|26
|8
|39
|6.
|Doğan Türk Birliği
|21
|11
|5
|5
|49
|23
|26
|38
|7.
|Lefke TSK
|21
|9
|5
|7
|25
|21
|4
|32
|8.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|22
|6
|6
|10
|29
|41
|-12
|24
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|21
|6
|3
|12
|27
|43
|-16
|21
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|22
|6
|2
|14
|23
|33
|-10
|20
|11.
|Göçmenköy İYSK
|22
|4
|5
|13
|30
|53
|-23
|17
|12.
|Çetinkaya TSK
|21
|4
|4
|13
|20
|46
|-26
|16
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|22
|4
|3
|15
|22
|42
|-20
|15
|14.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|21
|3
|6
|12
|23
|45
|-22
|15
|15.
|Gönyeli SK
|21
|2
|5
|14
|24
|58
|-34
|11