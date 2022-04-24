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Mesarya, Dumlupınar’ı tek geçti

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Süper Lig’de rahat konumdaki iki ekibin mücadelesinde ev sahibi Mesarya, golcüsü Remzi’nin ayağından bulduğu golle rakibi Y.Dumlupınar’ı 1-0 mağlup etti

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Mesarya, Dumlupınar’ı tek geçti
STAD: Paşaköy 100. Yıl Stadı
HAKEMLER: Mehmet Sezener, Cemre Malek, İsmail Egeli
MESARYA: Hasan Piro, Orhan Kalaycı, Bilal Ceylan, Yusuf Altıner,  Mustafa Ayker, Okan Göktürk(Hüseyin Çıdamlı), Sinan Öğüt, Salahi Aldağ, Remzi Betmezoğlu(Oğuzhan), Ertaç Taşkıran,
Y. DUMLUPINAR: Türkkan, Turgut(Tahsin),  Olcay(Berk), Emre,  Burak (İsmail Tırlık), Mehmet , Berke,, Eray, Oladimeji(Mert), Mehmet Altın ( İsmail), Jonathan Weston.
Gol: Dk.52 Remzi Betmezoğlu(Mesarya)
 
Aksa Süper Lig’in 28. Haftasında Paşaköy’de  Mesarya ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan zorlu mücadelenin galibi 1-0’lık skorla Mesarya oldu.
Karşılaşmanın ilk devresinde takımların karşılıklı atakları gol getirmedi.
İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Mesarya aradığı golü de erken buldu.
Dk.52 Mesarya atağında Yonpaş Dumlupınar ceza sahasında son olarak topla buluşan Remzi topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 tamamlandı.
Bu sonuçla Mesarya puanını 43 yaparak sıralamada bir basamak daha yükselirken, Yonpaş Dumlupınar 47 puanda kalarak 3. sıradaki yerini averajla korudu.   
 
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