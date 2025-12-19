KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-7/2025-2026 sayılı karar ile Disiplin Kurulu’na sevk edilen hususlar Kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verildi:

13.12.2025 tarihinde Geçitkale Stadı’nda oynanan Serveroğlu Geçitkale GSK-Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasında 103249 lisans numaralı Serveroğlu Geçitkale GSK futbolcusu İrfan Boşnak’ın karşılaşmanın hakemine küfrederek, ayaklarının içine doğru tükürdüğü, bu eylemin ardından ilgili futbolcunun oyundan ihraç edildiği ve akabinde maçın hakeminin üzerine giderek hakaretlerine devam ettiği ve hakemin burun ve üst dudak kısmına denk gelecek şekilde kafası ile sert bir şekilde vurduğu rapor edilmiştir.

Yaşanan olay ile ilgili Serveroğlu Geçitkale GSK Asbaşkanı Mustafa Baybora Kurulumuz huzurunda hazır bulunarak, maç hakeminin kötü yönetimi neticesinde gerginliğin arttığı ve bu gerginlik neticesinde 103249 lisans numaralı Serveroğlu Geçitkale GSK futbolcusu İrfan Boşnak’ın yukarıda serdedilen ihlalleri gerçekleştiğini ifade etmiş ve yaşanan bu olay neticesinde kulüp olarak üzgün olduklarını beyan etmiştir.

Meseleye ilişkin hakem ve gözlemci raporlarıyla birlikte maç görüntüleri tarafımızdan incelenmiştir. Yapılan inceleme ışığında 103249 lisans numaralı Severoğlu Geçitkale GSK futbolcusu İrfan Boşnak’ın Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nı ihlal ederek müsabaka görevlisi hakeme karşı saldırı ve darp fiili işlediğine ve yine Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi’nin 2. Fıkrasını ihlal ederek müsabaka hakemine tükürdüğüne bulgu yaparız.

Olayın müsabaka görevlisi hakeme karşı yapılmasının vahametini göz önünde bulundurduğumuz zaman 103249 lisans numaralı Serveroğlu Geçitkale GSK futbolcusu İrfan Boşnak’a Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi’nin 2. Fıkrası uyarınca 14 müsabakadan men ve Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi’nin 2. Fıkrası uyarınca 4 müsabakadan men cezası (Toplamda 18 müsabakadan men) verilmesine ve cezaların ayrı ayrı çekilmesine oy birliği ile karar verilir.