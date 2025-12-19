Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 13-14 Aralık 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 MAÇ: Eyyüp Öztep (Alsancak Yeşilova), Doğukan Gören (Dumlupınar), Mikail Sivri (Gönyeli), Hasan Sedatgil (Gönyeli), Okan Göktürk (Mesarya), Göksel Soyer (Karşıyaka), Muhammet Emin Işık (Karşıyaka), Hüseyin Konyalıoğlu (Atoll Kozanköy KSK), Tahsin Denizsever (Yalova SK)

2 MAÇ: Gökhan Titiz (Lefke), Osman Erbay (Değirmenlik), Gökhan Yavuz (Kaplıca Karadeniz 61),

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Mustafa Boyacızade (Yalova)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Arda Kortay (Küçük Kaymaklı), Yakup Esmerarslan (Binatlı), Şükrü Hilmi Erdoğan (Değirmenlik), Mustafa Korkmaz (Mesarya), Gökcan Gelmen (Mağusa Türk Gücü), Pape Cheikhou Marega (Küçük Kaymaklı)