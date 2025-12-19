Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 7. hafta maçları oynanacak.
Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 7. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
KIRMIZI GRUP
20 Aralık Cumartesi
Saat 10:45: Türkmenköy – Vadili, Mehmetali Toker Stadı, Burak Yiğit
Saat 14:00: Dörtyol – Dipkarpaz, Dörtyol Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
21 Aralık Pazar, Saat 10:45
Çanakkale – Güvercinlik, Muharrem Döveç Stadı, Halil Atlar
Çello Dikmen Gücü – Akdoğan, Dr Fazıl Küçük Stadı, Abdulkadir Karadağ
BEYAZ GRUP
20 Aralık Cumartesi
Saat 14:00: Denizli – Karaoğlanoğlu, Bilal İyigün, Serdar Gürpınar
Saat 10:45: Gaziveren – Ortaköy, Hüseyin Özkorkut, Mehmet Volkan Çelik
Saat 10:45: Ağırdağ Boğaz – Tepebaşı, Ahmet Dayı Stadı, İbrahim Katmer
21 Aralık Pazar, Saat 10:45
Pınarbaşı – Girne Halk Evi, Pınarbaşı Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Ozanköy – Bellapais Tatlısu, Mustafa Özkayım Stadı, Furkan Türk