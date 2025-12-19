Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 7. hafta maçları oynanacak.

Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 7. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

KIRMIZI GRUP

20 Aralık Cumartesi

Saat 10:45: Türkmenköy – Vadili, Mehmetali Toker Stadı, Burak Yiğit

Saat 14:00: Dörtyol – Dipkarpaz, Dörtyol Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

21 Aralık Pazar, Saat 10:45

Çanakkale – Güvercinlik, Muharrem Döveç Stadı, Halil Atlar

Çello Dikmen Gücü – Akdoğan, Dr Fazıl Küçük Stadı, Abdulkadir Karadağ

BEYAZ GRUP

20 Aralık Cumartesi

Saat 14:00: Denizli – Karaoğlanoğlu, Bilal İyigün, Serdar Gürpınar

Saat 10:45: Gaziveren – Ortaköy, Hüseyin Özkorkut, Mehmet Volkan Çelik

Saat 10:45: Ağırdağ Boğaz – Tepebaşı, Ahmet Dayı Stadı, İbrahim Katmer

21 Aralık Pazar, Saat 10:45

Pınarbaşı – Girne Halk Evi, Pınarbaşı Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Ozanköy – Bellapais Tatlısu, Mustafa Özkayım Stadı, Furkan Türk