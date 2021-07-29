Mesarya bölgesindeki sahaların eksiklikleri yerinde tespit edildi

İncirli, Türkmenköy, Vadili, Akdoğan, Paşaköy ve Cihangir’deki tesisleri yerinde gören ve sorunlarla ilgili gözlemler yapan Fuat Tek ve Aytaç Karavezirler, yaklaşan futbol sezonu öncesinde sıkıntıları aşmak için yetkililerle temasları artırmak ve çözüm yolları aramak için fikir birliği yaptı

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ile birlikte yeni sezon öncesi sahalardaki sıkıntıları yerinde görmek ve sorunları yaklaşan futbol sezonu öncesinde gidermek için Mesarya bölgesinde incelemelerde bulundu.

İncirli, Türkmenköy, Vadili, Akdoğan, Paşaköy ve Cihangir’deki tesisleri yerinde gören ve sorunlarla ilgili gözlemler yapan Fuat Tek ve Aytaç Karavezirler, yaklaşan futbol sezonu öncesinde sıkıntıları aşmak için yetkililerle temasları artırmak ve çözüm yolları aramak için fikir birliği yaptı.

Tek: “Sorunları işbirliğiyle çözebiliriz”

Mesarya bölgesindeki tesisleri yerinde inceleme fırsatı bulan Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, yaklaşan futbol sezonu öncesinde bazı tesislerde ciddi sıkıntılar gözlemlediklerini, bu sıkıntıları, daire, kulüp yönetimi ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi durumunda erken ve sağlıklı bir biçimde çözebileceklerini dile getirdi. Herşeyi Spor Dairesi’nden beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Fuat Tek, dairenin ekonomik durumunun da ortada olduğunu ve tüm tesislere yetişmesinin mümkün olmadığını aktardı. Tesislerin bağlı bulundukları yerel yönetimlerle görüşmeler yapacağını belirten Tek, ülke gençliğine ve bölge gençliğine hizmet etmek için Spor Dairesi ve belediyelerin elbirliğiyle hareket etmesi gerektiğini, kulüp yönetimlerinin de katkı ve yardımlarıyla sorunların işbirliği içinde daha rahat çözüme kavuşacağına inandığını ifade etti.

Karavezirler: “Mevcut tesisleri korumalıyız”

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler de yaptıkları incelemelerde tesislerde eksiklikler tespit ettiklerini, özellikle her köye saha yapmak yerine, eldeki mevcut tesisleri korumanın ve geliştirmenin daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ülke şartlarını ve ekonomik şartları da göz önüne aldıkları zaman merkezi sahaların oluşturulmasının daha doğru olacağına inandığını söyleyen Karavezirler, devletin elindeki imkanları her sahaya aktarmak yerine merkezi sahaları daha çağdaş bir konuma getirerek daha iyi kullanmasının doğru olacağını anlattı. Bu bağlamda belediyelere de çağrıda bulunan Karavezirler, bölge gençliğine hizmet etmenin, yerel yönetimlerin görevi olduğunu ve hep birlikte hareket etmeleri durumunda tesislerdeki sıkıntıların daha rahat çözüme kavuşacağına inandığını sözlerine ekledi.