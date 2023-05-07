Mesarya, Aktunç’u galibiyetle uğurladı

Mesarya konuk ettiği play-out hattındaki Çetinkaya’yı 5-3 mağlup ederek teknik direktörü Nazım Aktunç’a galibiyetle veda etti

Stadyum:PaşaköyHasanOnaltStadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, HakanGök, Mehmet Çelik

Mesarya: Mehmet Özeralp, İbrahim, Hüseyin, Orhan, Okan, Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Debouto, Eray, Yusuf

Çetinkaya:Atakan, Burak, Mehmet Söker, Agit, Osman, Berkant, Cemal, Ramadan, Çağlar, Recep, Agoha

Goller: 27, 51 ve 90.Dk Debouto, 45.Dk Orhan, 60.Dk Ahmet Kara (Mesarya)- 17.Dk Agoha, 72.Dk Çağlar, 79.Dk Çağrı (K.K) (Çetinkaya)



Aksas Süper Ligin 30. Haftasında ligi 3. Sırada bitirmeyi garantileyen Mesarya konuk ettiği play-out hattındaki Çetinkaya’yı 5-3 mağlup ederek sezonu 3 puanla tamamladı.

Dk 2 Cemal’ın pasında Agoha’nın sert şutunda top direkten döndü.

Dk 17 Berkant’ın soldan ortasında Agoha topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk 26 Debuto’nun ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

Dk 45+1 Ahmet Kara’nın köşe atışında Orhan Kalaycı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

İlk devre 2-1 tamamlandı.

Dk 50 Ahmet Kara’nın soldan ortasında Debuto topu ağlara gönderdi. 3-1

Dk 59 Okan’ın pasında topla buluşan Ahmet Kara sol çaprazdan sert şutla topu ağlara gönderdi. 4-1

Dk 72 Agoha’nın pasında Çağlar uzaktan vurdu topu ağlara gönderdi. 4-2

Dk 78 Doğukan’ın soldan ortasında Çağrı ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 4-3

Dk 90+2 Debuto sağ çaprazdan aldığı topla vuruşunda top ağlara gitti. 5-3

