Mehmetçik FC ve Mehmetçik TÇBSK arasında kardeş kulüp anlaşması imzalandı

KKTC’de temaslar için bulunan Mehmetçik FC başkanı Hamide Sarı ve Özel Sarı, 23 Şubat Perşembe günü Mehmetçik TÇBSK başkanı Ali Boztuna ile bir araya gelerek kardeş kulüp anlaşması imzaladılar

İngiltere’de uzun yıllardan itibaren faaliyet gösteren Mehmetçik FC, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda mücadele eden Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü ile kardeş kulüp anlaşması imzaladı.

KKTC’de temaslar için bulunan Mehmetçik FC başkanı Hamide Sarı ve Özel Sarı, 23 Şubat Perşembe günü Mehmetçik TÇBSK başkanı Ali Boztuna ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşme neticesinde, iki kulüp ilişkilerini güçlendirmek ve birbirlerini temsil etmek adına ilk adımı attı.

Açıklamada bulunan Mehmetçik FC Başkanı Hamide Sarı, şöyle konuştu:

‘‘Bu anlaşmaya büyük önem veriyoruz. Birlikte gelişmeye başlamak için sabırsızlanıyoruz. Oyuncu takibi, oyuncu alışverişi gibi konularda Mehmetçik TÇBSK bir ortaklığımız olacak. Anlaşmamız geniş bir kapsamda gerçekleşecek.’’

