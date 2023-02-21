banner913
banner885
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
8 0
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
10 0
 
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
18 0
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
34 0
Büyük göç tehlikesi
Büyük göç tehlikesi
19 0
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
18 0
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
10 0
banner915

Mehmet Salih yeniden eldivenlerini giydi

banner476

banner825
Mehmet Salih yeniden eldivenlerini giydi
Ülkemiz futbolunun gelecek vaat eden kalecileri arasında olan ancak en formda döneminde diz çapraz bağlarından sakatlanan Mormenekşe kalecisi Mehmet Salih Merttuna sakatlığını atlattı.
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin geçtiğimiz sezonki kalecisi Mehmet Salih Merttuna, sezon öncesinde yaşadığı sakatlık sonrasında geçirdiği çapraz bağ ameliyatı sonrasında antrenmanlara başlarken, 8 ay sonra kalesine döndü.
Mormenekşe’nin geçtiğimiz hafta sonu Hamitköy ile oynadığı hazırlık maçında sakatlıktan sonra ilk kez kaleye geçen Mehmet Salih, son yarım saatte kalesindeki yerini aldı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.