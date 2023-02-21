Mehmet Salih yeniden eldivenlerini giydi

Ülkemiz futbolunun gelecek vaat eden kalecileri arasında olan ancak en formda döneminde diz çapraz bağlarından sakatlanan Mormenekşe kalecisi Mehmet Salih Merttuna sakatlığını atlattı.

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin geçtiğimiz sezonki kalecisi Mehmet Salih Merttuna, sezon öncesinde yaşadığı sakatlık sonrasında geçirdiği çapraz bağ ameliyatı sonrasında antrenmanlara başlarken, 8 ay sonra kalesine döndü.

Mormenekşe’nin geçtiğimiz hafta sonu Hamitköy ile oynadığı hazırlık maçında sakatlıktan sonra ilk kez kaleye geçen Mehmet Salih, son yarım saatte kalesindeki yerini aldı.



