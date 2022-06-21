Mehmet Özeralp, Mesarya yolunda

Necati KÜLAHLILAR

Ülkemizin başarıli kalecilerinden Mehmet Özeralp Mesarya takım ile görüşme yaparak her türlü konuda anlaşma sağlanırsa Mesarya'nın kalesini koruyacak.

Özeralp yaptığı açıklamada şu anda Mesarya takımından gelen teklifi değerlendirip görüşeceklerini ifade ederek "Görüşme sonrasinda anlaşırsak yeni sezonda Mesarya için ter dökeceğım" dedi.