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Masterler, Serkan Bulak anısına mücadele edecek

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Masterler, Serkan Bulak anısına mücadele edecek
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Türkmenköy Aydın Spor Kulübü yönetimi, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden kulübün eski futbolcusu ve kaptanı Serkan Bulak anısına, masterler anı turnuvası organize etti. Serkan Bulak Masterler Anı Turnuvası adıyla düzenlenecek olan turnuvaya, Çayönü SK Masterleri, Güvercinlik İYSK Masterleri, Sarınç Masterleri ve Türkmenköy Masterlerinin katılımıyla 4’lü turnuva düzenleniyor. Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda yapılacak olan Serkan Bulak Masterler Anı Turnuvası, 14 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.
 
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