Maraş’ta Hasan Oy yönetimine muhtarlardan destek

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy yeni yönetim kurulunda Maraş bölgesi muhtarları olan Antalyalılar mahallesi, Anadolu mahallesi, Veyselliler mahallesi, Harika mahallesi ve Piyale Paşa mahallesi muhtarlarının olması dikkat çekti

Aksa 1. Lig ekibi Maraş Gençlik Spor Kulübünde yapılan olağan genel kurulda kulüp başkanlığına getirilen Hasan Oy yeni dönemde çalışacağı yeni yönetim kurulunu açıkladı.

Kulüp lokalinde yapılan ilk toplantı sonrasında Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy yeni yönetim kurulunu açıklarken önemli isimlerin yer alması dikkat çekti.

Antalyalılar mahallesi, Anadolu mahallesi Veyselliler mahallesi, Harika mahallesi ve Piyale Paşa mahallesi muhtarları Ali Yeşil, Ali Buruk, Rifat Sevindik, Mustafa Zorlu, Alpay Tebelleşol, yönetim kurulunda yer alması ve maddi manevi destek olması dikkatlerden kaçmazken, geniş katılımlı güçlü bir yönetim kurulu oluşturuldu.

Yönetim Kurulu Hasan Oy başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda başkan vekili Savaş Kılıçoğulları, as başkan Börke Kaşif, Genel Sekreter ve Mali İşlerden Sorumlu Hüseyin Özyalçın, Sporcu Sorumluları Alpay Tebelleşol, Musa Şahbaz, Ali Yeşil, Lokal ve Tesis Sorumlusu Ali Buruk, İsa Altınışık, Altyapı Sorumluları Rifat Sevindik, Baki Kılıç, Eyüp Yılmaz, Federasyon Temsilcisi İbrahim Karataş, Basın Sözcüsü Mehmet Ali Nurçin, Yedek Üyeler Seçkin Erhan, Salih Gürçam, Denetleme Kurulu Hulus Özberkman, Cemal Seyhun, Disiplin Kurulu Tansel Doratlı, Mehmet Taşkıranlar’dan oluştu.

Kulübe Sahip Çıkıyoruz Maraş Gençlik Spor Kulüp başkanı Hasan Oy, yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra yeni sezonda birlikte çalışacağı yönetim kurulunu belirleyerek görev dağılımı yaptığını belirterek, ağırlaşan ekonomik şartlara rağmen kulübe sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Hasan Oy, Pazartesinden itibaren takımın çalışmalar başlayacağını, mevcut olan dar kadroyu genişletmek için transfer görüşmelerine başladıklarını belirtti.

İZZET KAÇMAZ’LA DEVAM

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, takımı bu sezonda teknik direktör İzzet Kaçmaz’ın çalıştıracağını açıkladı. 5.Hasan Oy Dönemi Başlıyor Maraş Gençlik Spor Kulübünde son üç yıldır Kulüp başkanlık görevini sürdüren Hasan Oy, görev süresinde, başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi. İlk sezon (2015-2016), tarihinde ilk kez 1.ligde (2016-2017) sezonda mücadele eden Gazimağusa’nın kırmızı beyazlı ekibi Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında görev yaparken, 2022-2023 sezonunda da görevine devam ederek beşinci dönemine başlamış olacak.



