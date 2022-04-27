Maraş'ın genç kalecisi Adem Buruk Ötüken'de

BTM 2. Lig'in güçlü ekiplerinden Ötüken, Aksa 1. Lig takımı Maraş'ın genç kalecisi Adem Buruk'u kadrosuna kattı.

Adem Buruk Ötüken'de arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu, geldiği günden beri hiç yabancılık çekmediğini, çok çalışkan ve başarılı bir yönetim ile her yılki gibi bu yıl da şampiyonluk için oynayan bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Hedeflerinin çok yüksek olduğu için Ötüken'i tercih ettiğini bu sezon şeytanın bacağını kırarak finalde kaybetmeyeceklerini ve mutlaka şampiyon olacaklarını da sözlerine ekledi.

Kulüp başkanı Emin Onuş ise Adem Buruk'un 2016-2017 sezonunda A2 Ligi'nde yılın en iyi kalecisi seçildiğini, bu yıl pek çok genç oyuncu transfer ettiklerini ve geleceğin takımını kurmak adına da hazırlık yaptıklarını belirtti.