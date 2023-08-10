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Malik, U dönüşüyle Binatlı’da

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Malik, U dönüşüyle Binatlı’da
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Hafta başı süper lig ekibi Yeniboğaziçi ile anlaşan Malik Yakubu, bu kararından vazgeçerek Binatlı ile söz kesti.
Geçtiğimiz sezonu yerli statüsünde Göçmenköy'de geçiren savunma oyuncusu, yeni sezonda Binatlı'da forma giyecek. Malik yeni takımıyla önceki gün idmana da indi.
 
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