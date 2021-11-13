Mahmut’un büyük şansızlığı

AKSA 1. Lig 9. Hafta karşılaşmasında Dörtyol ile China Bazaar Gençlik Gücü maçının ikinci devresinde yaşanan talihsiz olay sonucunda Gençlik Gücü futbolcusu Mahmut Yumuşak sakatlandı.

Maçın 62. dakikasında Gençlik Gücü atağında sol çizgiye gönderilen bir topa hareketlenen Mahmut ile Dörtyol futbolcusunun çarpışarak saha kenarındaki tellere birlikte düşmesi sonucunda Mahmut’un sol kolu kırıldı.

Mahmut saha kenarında yapılan ilk müdahalenin ardından sahaya çağrılan ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

