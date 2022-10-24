Maçların başlama saati değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Liglerindeki maçların başlama saatlerini değiştirdi. Gelecek hafta sonu Kış saati uygulamasına geçilecek olmasından dolayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu maç saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre AKSA Süper ve Birinci Liglerde maçlar saat 14:30’da başlayacak. A2 Liglerinin başlama saati ise 12:00 olacak.