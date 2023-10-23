Maçlar 1 saat erken oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA liglerinde yeni haftadan itibaren maç saatlerinde değişim yapılacak.
Kış saati uygulaması nedeniyle her yıl yapılan düzenleme, bu yıl da ay sonu saatlerin 1 saat geriye alınacak olması sonrası gerçekleştirilecek. Buna göre gündüz bölümünde saat 15.00’te oynanan A takım karşılaşmaların başlama saati 14.00 olarak düzenlendi. Gece maçları ise yine saat 19.00’da oynanacak. A2 liglerinde 12.30’da olan maçlar da 11.30’da oynanacak
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