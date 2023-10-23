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Maçlar 1 saat erken oynanacak

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Maçlar 1 saat erken oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA liglerinde yeni haftadan itibaren maç saatlerinde değişim yapılacak.
Kış saati uygulaması nedeniyle her yıl yapılan düzenleme, bu yıl da ay sonu saatlerin 1 saat geriye alınacak olması sonrası gerçekleştirilecek. Buna göre gündüz bölümünde saat 15.00’te oynanan A takım karşılaşmaların başlama saati 14.00 olarak düzenlendi. Gece maçları ise yine saat 19.00’da oynanacak. A2 liglerinde 12.30’da olan maçlar da 11.30’da oynanacak
 
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