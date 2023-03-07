Maç saatleri tüm liglerde değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu futbol maçlarının başlama saatlerini ileri aldı.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada bu haftadan itibaren A takım maçları saat 15:00’te başlarken A2 karşılaşmaları 12:30’da başlayacak.

Açıklamada BTM maçlarının 11:30’da başlayacağı belirtilen açıklamada U 16 maçlarının başlama saatleri de 10:30 ve 15:30olarak değiştirildi.

