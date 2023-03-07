Maç saatleri tüm liglerde değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu futbol maçlarının başlama saatlerini ileri aldı.
Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada bu haftadan itibaren A takım maçları saat 15:00’te başlarken A2 karşılaşmaları 12:30’da başlayacak.
Açıklamada BTM maçlarının 11:30’da başlayacağı belirtilen açıklamada U 16 maçlarının başlama saatleri de 10:30 ve 15:30olarak değiştirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.