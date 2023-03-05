banner913
banner885
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
55 0
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
29 0
 
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
28 0
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
25 0
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
51 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
19 0
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
22 0
banner915

Liverpool, ManU'yu ''7'' bitirdi

banner476

Premier Lig'de Liverpool, sahasında Manchester United'ı 7-0 mağlup etti. Maçta 2 gol atan Mohamed Salah Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu

banner825
Liverpool, ManU'yu ''7'' bitirdi
banner721

Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Mücadele boyunca rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, yeni transferi Hollandalı oyuncu Cody Gakpo'nun 43 ve 50. dakikalarda, Darwin Nunez'in 47 ve 75. dakikalarda, Muhammed Salah'ın 66 ve 83. dakikalarda, Roberto Firmino'nun da 88. dakikada ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 7-0 kazandı.

Manchester United, bugünkü adıyla 1992'de kurulan İngiltere Premier Lig tarihindeki en ağır mağlubiyetini, Liverpool karşısında yaşadı.

Salah, Robbie Fowler'ın rekorunu kırarak 129 golle Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi. Mısırlı yıldız, bu maçtaki performansının ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde 20 gol ve 10 asist barajını aşan ilk oyuncu da oldu.

Son 5 lig maçının 4'ünden galip ayrılan Liverpool, 42 puanla 5. sıraya yükseldi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma hedefini sürdürdü. 49 puanlı Manchester United ise üçüncü sırada yer aldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.