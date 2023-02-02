Yenicami teknik direktörü Nasıroğlu “Ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Bu nedenle de diğer maçlarda olduğu gibi K. Kaymaklı’yı da yenerek önümüze bakmak istiyoruz.”

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden Yenicami teknik direktörü Ulus Nasıroğlu, bu hafta sonu oynayacakları başkent derbisi olarak nitelendirilen K.Kaymaklı maçı öncesinde takımının durumunu ve hedeflerini gazetemizle paylaştı.

Nasıroğlu, takımda önemli eksiklikleri olduğunu belirterek, Mehmet Çavuş’un geçtiğimiz hafta yeniden sakatlandığını, Fikret’in 4 sarı kart cezalısı olduğunu ancak Emirhan’ın sakatlığını atlattığını ve takımda yer alabileceğini ifade etti.

Yenicami takımı olarak ligde yukarılarda bitirmek istediklerini bu nedenle her maça ayni konsantre ile hazırlandıklarını söyleyen Nasıroğlu “Ligde en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Bu nedenle de diğer maçlarda olduğu gibi K. Kaymaklı’yı da yenerek önümüze bakmak istiyoruz. Tabii ki kupada zor bir rakiple eşleştik ancak kupada da hedefimiz finaldir” diye konuştu.



