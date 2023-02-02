banner913
banner885
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
6 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
7 0
 
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
11 0
Aslan geriden gelip kazandı
Aslan geriden gelip kazandı
13 0
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
7 0
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
14 0
banner915

“Ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz”

banner476

Yenicami teknik direktörü Nasıroğlu “Ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Bu nedenle de diğer maçlarda olduğu gibi K. Kaymaklı’yı da yenerek önümüze bakmak istiyoruz.”

banner825
“Ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz”
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden Yenicami teknik direktörü Ulus Nasıroğlu, bu hafta sonu oynayacakları başkent derbisi olarak nitelendirilen K.Kaymaklı maçı öncesinde takımının durumunu ve hedeflerini gazetemizle paylaştı.
Nasıroğlu, takımda önemli eksiklikleri olduğunu belirterek, Mehmet Çavuş’un geçtiğimiz hafta yeniden sakatlandığını, Fikret’in 4 sarı kart cezalısı olduğunu ancak Emirhan’ın sakatlığını atlattığını ve takımda yer alabileceğini ifade etti.
Yenicami takımı olarak ligde yukarılarda bitirmek istediklerini bu nedenle her maça ayni konsantre ile hazırlandıklarını söyleyen Nasıroğlu “Ligde en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Bu nedenle de diğer maçlarda olduğu gibi K. Kaymaklı’yı da yenerek önümüze bakmak istiyoruz. Tabii ki kupada zor bir rakiple eşleştik ancak kupada da hedefimiz finaldir” diye konuştu.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.