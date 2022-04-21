Liderin maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek

Aksa 1. Lig’de lider Çetinkaya’nın Esentepe’yi konuk edeceği karşılaşmanın hakemliğini Utku Hamamcıoğlu yapacak

Aksa 1. Lig’de 28. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından atandı.

Tüm maçların cumartesi günü oynanacak 28. Haftada birbirinden zor maçlarda tecrübeli hakemler görev alacak.

Lider Çetinkaya’nın Esentepe’yi konuk edeceği karşılaşmanın hakemliğini Utku Hamamcıoğlu yapacak.

Play-out hattındaki iki ekip olan Maraş ile B.Bağcıl arasındaki maçı ise Emre Öztaşlı yönetecek.

AKSA 1. LİG

23 Nisan 2022, Cumartesi

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)

16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Yeniboğaziçi (Tufan Çerçioğlu)

16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Bostancı Bağcıl (Emre Öztaşlı)

16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Çanakkale (İsfendiyar Açıksöz)

16.00 Mormenekşe Cemal Başlses Stadı’nda Mormenekşe-Görneç (Hakan Ünal)

16.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-SFC Dörtyol (Kerem Eran)

16.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Karşıyaka (Turgay Misk)

16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-ChinaBazaarG.Gücü (Serhan Şimşek)

