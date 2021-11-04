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Liderin maçı Karademir’in

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Liderin maçı Karademir’in
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 8.haftanın programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
AKSA Süper Lig lideri Gönyeli’nin, Lefke ile deplasmanda oynayacağı haftanın en zorlu maçını geçtiğimiz haftanın başarılı hakemi Evren Karademir yönetecek.
AKSA SÜPER LİG
6/11/2021 – Cumartesi
14.30 Şht.Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Binatlı (Serhan Şimşek)
14.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Hamitköy (Ali Özer)
14.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Gönyeli (Evren Karademir)
14.30 Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Göçmenköy (Emre Öztaşlı)
7/11/2021 – Pazar
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Girne Halk Evi (Utku Hamamcıoğlu)
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Mağusa T.Gücü (Kerem Eran)
14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ü.Yurdu-Cihangir (Fehim Dayı)
14.30 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Mesarya-Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)
AKSA 1. LİG
6/11/2021 – Cumartesi
14.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Esentepe (Zekai Töre)
14.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Yeniboğaziçi (Ömer Doğru)
14.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Maraş (Turgay Misk)
14.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Çetinkaya (Mustafa Öztugay)
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar G.Gücü-Karşıyaka (Mehmet Sezener) 
7/11/2021 – Pazar
14.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Gençler Birliği-Miracle Değirmenlik (Tufan Çerçioğlu)
14.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Dörtyol (Hüseyin Özkan)
14.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Bostancı Bağcıl (Hakan Ünal)
 
 
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