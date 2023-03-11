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Lider kendine geldi

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GG deplasmanından galibiyetle ayrılan MTG, Cihangir’in kayıp yaşadığı haftada puan farkını maç eksiğiyle 4’e çıkardı

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Lider kendine geldi
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Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı 
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Atlar, Cem Öksüzoğulları 
CB G.Gücü: Beren, Rifat, Turgut Kaan, Sezgin, Aşkın, Bertuğ (80’ Özgür), Ali (46’ Ümitcan), Erin (69’ Mahmut), İbrahim (87’ Emre), Hasan Akkuyu (87’ Yaşar), Mishali 
MTG: Ufuk, Uğur, Ünal, Isaac, Emre Kuvvetlişahin (85’ Mehmet Yardımcı), Mustafa Salk, Mehmet Gürlü, Emre Özsin, Mustafa Yaşınses (69’ Lawrance), Şenol, Pote (90’ Atay) 
Goller: 8 ve 86’ Şenol, 44 ve 84’ Pote (MTG) 
 
AKSA Süper Lig’de maç eksiğine rağmen lider konumda bulunan Mağusa Türk Gücü, China Bazaar Gençlik Gücü karşısında 4-0’lık farklı bir galibiyete imza atarken, takipçisi Cihangir’in mağlup olması ile 52 puanla puan farkını 4’e çıkardı.
China Bazaar Gençlik Gücü ise 14 puanda ligin tehlikeli bölgesinde kaldı. 
Dk.8: sol kanatta topla buluşan Mustafa Yaşınses’ın güzel pasında Şenol, çaprazda karşı karşıya kaldığı anda topu uzak kale direğine doğru gönderdi ve ağlarla buluşturdu: 1-0
Dk.12: Mustafa Yaşınses’in yaklaşık 40 metreden denediği aşırtma vuruşta kaleciyi gecen top üstten dışarıya gitti.
Dk.31: Mishali’nin pasında Hasan Akkuyu kaleci ile karşı karşıya kaldı, köşeye doğru yaptığı vuruşta Ufuk topu kornere çeldi.
Dk.44: MTG atağında sol kanattan yapılan ortada Şenol’un vuruşu kaleciden döndü. Sağ kanada açılan topta Emre Özsin ortaladı, Pote sert bir vuruşla topu ikinci kez G.Gücü ağlarına yolladı ve devre 2-0 sona erdi.
Dk. 60: Mağusa Türk Gücü’nde Uğur sol kanattan ortaladı, Emre Özsin’in arka direkte yaptığı vuruşta top direkten döndü.
Dk.82: G.Gücü atağında MTG ceza alanı içinde oluşan karambolde top önce direkten döndü, sonrasında kaleci Ufuk topu kontrol etti.
Dk. 84’: Uğur’un vuruşunda top kaleci Beren’den döndü, dönen top Pote’ye ulaştırıldı, tecrübeli golcü düzgün bir vuruş yaparak farkı 3’e çıkardı: 3-0 86’: Mustafa Salk’ın sağ kanattan kestiği topu kontrol eden Şenol, dönerek vurdu ve topu bir kez daha ağlarla buluşturdu: 4-0
 
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