Lider Karadağ deplasmanında

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 8.haftanın programınıve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Süper Lig lideri Gönyeli’nin, Lefke ile 16 Ağustos Stadında oynayacağı zorlu maçı Evren Karademir yönetecek.
AKSA Süper Lig 8.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
6 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı, Evren Karademir
Küçük Kaymaklı – Binatlı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Serkan Şimşek
Yeşilova – Hamitköy, Orhan Dural Stadı, Ali Özer
Dumlupınar – Göçmenköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Emre Öztaşlı
7 Kasım Pazar, Saat 14:30
Mesarya – DTB, 100. Yıl Stadı, Osman Özpaşa
YAK – GHE, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
TOL – MTG, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran
BÜY – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı
AKSA Birinci Lig 8.hafta
6 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
Yalova – YB, Tahsin MertekçiStadı, Ömer Doğru
İncirli – Çetinkaya, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Mustafa Öztugay
Mormenekşe – Maraş, Cemal BalsesStadı, Turgay Misk
ChinaBazaar GG – Karşıyaka, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
Düzkaya – Esentepe, Nihat BağcıerStadı, Zekai Töre
7 Kasım Pazar, Saat 14:30
GB – Değirmenlik, Cumhuriyet Stadı, Tufan Çerçioğlu
Görneç – BB, 3 Şehitler Stadı, Hakan Ünal
Çanakkale – Dörtyol, Muharrem DöveçStadı, Hüseyin Özkan
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.