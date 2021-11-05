Lider Karadağ deplasmanında

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 8.haftanın programınıve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig lideri Gönyeli’nin, Lefke ile 16 Ağustos Stadında oynayacağı zorlu maçı Evren Karademir yönetecek.

AKSA Süper Lig 8.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

6 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı, Evren Karademir

Küçük Kaymaklı – Binatlı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Serkan Şimşek

Yeşilova – Hamitköy, Orhan Dural Stadı, Ali Özer

Dumlupınar – Göçmenköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Emre Öztaşlı

7 Kasım Pazar, Saat 14:30

Mesarya – DTB, 100. Yıl Stadı, Osman Özpaşa

YAK – GHE, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

TOL – MTG, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran

BÜY – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı



AKSA Birinci Lig 8.hafta

6 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Yalova – YB, Tahsin MertekçiStadı, Ömer Doğru

İncirli – Çetinkaya, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Mustafa Öztugay

Mormenekşe – Maraş, Cemal BalsesStadı, Turgay Misk

ChinaBazaar GG – Karşıyaka, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener

Düzkaya – Esentepe, Nihat BağcıerStadı, Zekai Töre

7 Kasım Pazar, Saat 14:30

GB – Değirmenlik, Cumhuriyet Stadı, Tufan Çerçioğlu

Görneç – BB, 3 Şehitler Stadı, Hakan Ünal

Çanakkale – Dörtyol, Muharrem DöveçStadı, Hüseyin Özkan

