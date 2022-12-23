Leymosun derbisi Gravatlıların

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Utku Hamacıoğlu, Sertan Alkın, Arif Malek
Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Selim (Tansel), Mustafa Kemal, Aydın(Güvenç), Emin, Salih, Doğukan, Arda(Hamit) , Halil Turan(Billy), Kenan(Ali).
Türk Ocağı: Hüseyin, Bilal, İlker, İsme(Şükrü)t, Ümit, Yunus , Mehmet, Burak, Mahmut, Doğıukan, Ertaç.
Goller:Dk 53 Arda, Dk. 70 Halil Turan(Doğan T. Birliği)
AKSA Süper Lig’de 14. hafta Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasındaki Leymosun derbisine sahne oldu. Ligde üst sıraları hedefleyen Doğan Türk Birliği ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Türk Ocağı arasındaki mücadelede 90 dakika sonunda 3 puan 2 – 0’lık sonuçla Doğan Türk Birliği’nin oldu.
Maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar olmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Temponun zaman zaman yükseldiği ilk 45’te taraflar pozisyon üretme noktasında çok başarılı olamadı.
İkinci yarıya Doğan Türk Birliği hızlı başladı. Ataklarını hızlandıran Doğan Türk Birliği 53’te genç golcüsü Arda Eren Metin ile 1 – 0 öne geçti.
Golden sonra da baskıyı devam ettiren Doğan Türk Birliği 70’de bu kez de tecrübeli golcüsü Halil Turan ile farkı ikiye çıkardı. 2 – 0
Kalan bölümde başka gol olmayınca derbinin galibi 2-0’lık sonuçla Doğan Türk Birliği oldu.
Bu sonuçla DTB puanını 25’e çıkarırken Türk Ocağı 9 puanda kaldı.
Fotoğraflar: Özgür GÖKSEL
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