Leymosun derbisi Gravatlıların

Girne’de oynanan Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasındaki Leymosun derbisinde gülen taraf ikinci yarıda Arda ve Halil Turan’la bulduğu gollerle Doğan Türk Birliği oldu

Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıUtku Hamacıoğlu, Sertan Alkın, Arif MalekOzan, Ahmet Sönmez, Selim (Tansel), Mustafa Kemal, Aydın(Güvenç), Emin, Salih, Doğukan, Arda(Hamit) , Halil Turan(Billy), Kenan(Ali).Hüseyin, Bilal, İlker, İsme(Şükrü)t, Ümit, Yunus , Mehmet, Burak, Mahmut, Doğıukan, Ertaç.Dk 53 Arda, Dk. 70 Halil Turan(Doğan T. Birliği)AKSA Süper Lig’de 14. hafta Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı arasındaki Leymosun derbisine sahne oldu. Ligde üst sıraları hedefleyen Doğan Türk Birliği ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Türk Ocağı arasındaki mücadelede 90 dakika sonunda 3 puan 2 – 0’lık sonuçla Doğan Türk Birliği’nin oldu.Maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar olmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Temponun zaman zaman yükseldiği ilk 45’te taraflar pozisyon üretme noktasında çok başarılı olamadı.İkinci yarıya Doğan Türk Birliği hızlı başladı. Ataklarını hızlandıran Doğan Türk Birliği 53’te genç golcüsü Arda Eren Metin ile 1 – 0 öne geçti.Golden sonra da baskıyı devam ettiren Doğan Türk Birliği 70’de bu kez de tecrübeli golcüsü Halil Turan ile farkı ikiye çıkardı. 2 – 0Kalan bölümde başka gol olmayınca derbinin galibi 2-0’lık sonuçla Doğan Türk Birliği oldu.Bu sonuçla DTB puanını 25’e çıkarırken Türk Ocağı 9 puanda kaldı.Fotoğraflar: Özgür GÖKSEL