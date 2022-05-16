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Levent Soykut Anı Turnuvası Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde yapıldı

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Levent Soykut Anı Turnuvası Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde yapıldı
Levent Soykut anısına düzenlenen U 11 turnuvası dün Çetinkaya Mustafa Defteralı Tesislerinde gerçekleştirildi.
Maçlar sonucunda turnuva birincisi Çetinkaya Urcan VangölAkademi , İkinciLefke Avrupa Üniversitesi Futbol Akademisi , üçüncü 1461 İskele Trabzon Akademi, dördüncü Yonpaş Dumlupınar futbol Akademisi oldu.
Turnuva sonunda merhum Levent Soykut’un ailesi tarafından katılan akademilere kupaları verildi.
 
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