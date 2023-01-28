Lefkoşa’da sessiz gün

Stadyum:Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:Tufan Çerçioğlu, Cenk Aras, Halil Erdem
Çetinkaya:Kani, Burak, Mehmet Söker, Agit, Osman, Berkant, Cemal Kurt, Eren, Ramadan, Çağlar, Recep
Göçmenköy: Yusuf, Gökhan, Bayram, Reşit, Musa, Arda, Bekir, Cemal Terkan, Samb, Malik, Alattin
AKSA SüperLigin 16. Haftasında Çetinkaya, Göçmenköy’ü Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.
İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk devresinden gol sesi çıkmazken, devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede de ilk devredeki görüntü devam ederken, iki takım yine gol atamadılar. Böylelikle de 90 dakika 0 – 0 sona erdi.
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