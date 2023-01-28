Lefkoşa’da sessiz gün

Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen küme düşme potasındaki Çetinkaya ile orta sıralardaki Göçmenköy arasındaki mücadelede taraflar gol atma başarısı gösteremeyince maç 0-0 tamamlandı

Stadyum:Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler:Tufan Çerçioğlu, Cenk Aras, Halil Erdem

Çetinkaya:Kani, Burak, Mehmet Söker, Agit, Osman, Berkant, Cemal Kurt, Eren, Ramadan, Çağlar, Recep

Göçmenköy: Yusuf, Gökhan, Bayram, Reşit, Musa, Arda, Bekir, Cemal Terkan, Samb, Malik, Alattin



AKSA SüperLigin 16. Haftasında Çetinkaya, Göçmenköy’ü Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk devresinden gol sesi çıkmazken, devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede de ilk devredeki görüntü devam ederken, iki takım yine gol atamadılar. Böylelikle de 90 dakika 0 – 0 sona erdi.

