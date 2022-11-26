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Lefke, uzatmada Gençlik Gücü’nü yıktı

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Aksa Süper Ligin 10. Hafta mücadelesinde Lefke konuk ettiği China Bazaar Gençlik Gücü’nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 2- 1 mağlup etmeyi başararak Gençlik Gücü’nün puansız gönderdi

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Lefke, uzatmada Gençlik Gücü’nü yıktı
Stadyum:Lefke 16 AğustosStadı
Hakemler:EvrenKarademir, CemÖksüzoğulları, EnginAkkagün
Lefke:İrfan, Aykut, Kemal Solkanat, Kaan, Okan, Mustafa Tahsildaroğulları, YılmazŞipal, Zekai, Armstrong, Alhassan, Aziz
GençlikGücü.: Kemal Bağbal, Tayfun, Abbas, Erin, Orhan, Ümitcan, Sezgin, Rifat, Behiç, Aşkın, Mashumba
Goller:18.Dk YılmazŞipal, 90+3.Dk Aziz (Lefke)- 40.Dk (P) Mashumba (C.B. GençlikGücü)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA SüperLigin 10. Haftasında Lefke, China Bazaar Gençlik Gücü’nü 16 Ağustos Stadında konuk etti.
Evren Karademir ve yardımcılarına her 2 ekibin de sitem ettiği maça ev sahibi Lefke daha etkili başladı.
18. dakikadaYılmaz Şipal takımını 1 – 0 öne geçirdi.
40. Dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Mashumba devrenin skorunu belirledi. 1 – 1
Ikinci devrede her 2 takım da orta alanı kalabalık tutarak rakibe pozisyon şansı tanımamaya çalıştı.
Son bölümde baskısını artıran Lefke karşısında hücumda Hasan Akkuyu’nun yokluğunu hisseden China Bazaar Gençlik Gücü, hücuma çıkmakta zorlandı.
90+3. Dakikada Lefke atağında Aziz Özsakallı takımını 2 – 1 öne geçiren golü kaydederken, maç da bu skorla kazandı.
 
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