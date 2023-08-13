Lefke kadrosuna takviyeye devam ediyor

Süper Ligin batı bölgesi temsilcisi Lefke Türk Spor Kulübü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Teknik direktör Coşkun Ulusoy yönetiminde yeni sezona hazırlanan Lefke takımı, BTM 2. Lig ekibi Doğancı Spor Kulübü’den Tahsin Ergel ve Vedat Ergel’i renklerine bağladı.
Her iki futbolcu da önceki gün Lefke’nin gerçekleştirdiği antrenmana katıldı.
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