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Lefke kadrosuna takviyeye devam ediyor

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Lefke kadrosuna takviyeye devam ediyor
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Süper Ligin batı bölgesi temsilcisi Lefke Türk Spor Kulübü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Teknik direktör Coşkun Ulusoy yönetiminde yeni sezona hazırlanan Lefke takımı, BTM 2. Lig ekibi Doğancı Spor Kulübü’den Tahsin Ergel ve Vedat Ergel’i renklerine bağladı.
Her iki futbolcu da  önceki gün Lefke’nin gerçekleştirdiği antrenmana katıldı.
 
 
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