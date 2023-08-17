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Lefke ile Binatlı’dan Aziz-Nevzat takası

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Lefke ile Binatlı’dan Aziz-Nevzat takası
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Lefke ile Binatlı takımları arasında takas transfer gerçekleşti. 
Binatlı, Lefke'nin golcü oyuncusu Aziz Özsakallı'yı kadrosuna katarken, tecrübeli ismin yerine menekşe beyazlılara genç kanat oyuncusu Nevzat Çayan'ı verdi.
 
 
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