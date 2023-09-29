banner913
banner932
Northernland Sports Fest 23, Crossfit Aquathlon yarışı ile başladı
Northernland Sports Fest 23, Crossfit Aquathlon yarışı ile başladı
26 0
Şarkılar
Şarkılar "Şampiyon Melekler" için söylendi
7 0
 
“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”
“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”
12 0
Fuat Oktay, liderimizin huzurundaydı
Fuat Oktay, liderimizin huzurundaydı
13 0
İtfaiye personelinden kan bağışı…
İtfaiye personelinden kan bağışı…
11 0
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
19 0
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
157 0
banner964

Lefke, Efsane’yi tek geçti

banner476

AKSA Süper Lig’in ikinci hafta açılış maçında Lefke konuk olduğu Çetinkaya’yı Aykut’un maçın başında penaltıdan attığı tek golle 1- 0 yendi

banner974
Lefke, Efsane’yi tek geçti
banner971
Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Halil E. Canaloğlu, Cenk A. Özfuttu
Çetinkaya: Kemal, Behiç, Osita, Cemal, Recep, Yasin, Agit, Emmanuel Ernest, Batuhan, Aşkın (Muammer), Tunahan (Hamit)
Lefke: İrfan Özbay, Aykut, Kemal, Mustafa, Kaan, Yılmaz,( M. Toros), Issa Constantinides, Serge Abaka, Armstrong Chidi, Yakup, Gökhan (Arda),
Gol: Dk. 8 Aykut(Pen.)(Lefke)
 
AKSA Süper Lig’in 2. hafta açılış maçında ilk haftayı mağlubiyetle tamamlayan Çetinkaya ve Lefke karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmayı konuk Lefke 1-0’lık skorla kazanarak ligdeki ilk 3 puanlarını aldı.
Lefke’nin galibiyet sayısı 8’nci dakikada kazanılan penaltı atışında Aykut Esmeraslan’dan geldi.
Bu sonucun ardından Lefke 3 puana yükselirken Çetinkaya ikinci maçın ardından 0 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Lefke ise Türk Ocağı’na konuk olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.