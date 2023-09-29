Lefke, Efsane’yi tek geçti

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Halil E. Canaloğlu, Cenk A. Özfuttu
Çetinkaya: Kemal, Behiç, Osita, Cemal, Recep, Yasin, Agit, Emmanuel Ernest, Batuhan, Aşkın (Muammer), Tunahan (Hamit)
Lefke: İrfan Özbay, Aykut, Kemal, Mustafa, Kaan, Yılmaz,( M. Toros), Issa Constantinides, Serge Abaka, Armstrong Chidi, Yakup, Gökhan (Arda),
Gol: Dk. 8 Aykut(Pen.)(Lefke)
AKSA Süper Lig’in 2. hafta açılış maçında ilk haftayı mağlubiyetle tamamlayan Çetinkaya ve Lefke karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmayı konuk Lefke 1-0’lık skorla kazanarak ligdeki ilk 3 puanlarını aldı.
Lefke’nin galibiyet sayısı 8’nci dakikada kazanılan penaltı atışında Aykut Esmeraslan’dan geldi.
Bu sonucun ardından Lefke 3 puana yükselirken Çetinkaya ikinci maçın ardından 0 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Lefke ise Türk Ocağı’na konuk olacak.
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