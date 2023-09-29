Lefke, Efsane’yi tek geçti

AKSA Süper Lig’in ikinci hafta açılış maçında Lefke konuk olduğu Çetinkaya’yı Aykut’un maçın başında penaltıdan attığı tek golle 1- 0 yendi

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil E. Canaloğlu, Cenk A. Özfuttu

Çetinkaya: Kemal, Behiç, Osita, Cemal, Recep, Yasin, Agit, Emmanuel Ernest, Batuhan, Aşkın (Muammer), Tunahan (Hamit)

Lefke: İrfan Özbay, Aykut, Kemal, Mustafa, Kaan, Yılmaz,( M. Toros), Issa Constantinides, Serge Abaka, Armstrong Chidi, Yakup, Gökhan (Arda),

Gol: Dk. 8 Aykut(Pen.)(Lefke)



AKSA Süper Lig’in 2. hafta açılış maçında ilk haftayı mağlubiyetle tamamlayan Çetinkaya ve Lefke karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmayı konuk Lefke 1-0’lık skorla kazanarak ligdeki ilk 3 puanlarını aldı.

Lefke’nin galibiyet sayısı 8’nci dakikada kazanılan penaltı atışında Aykut Esmeraslan’dan geldi.

Bu sonucun ardından Lefke 3 puana yükselirken Çetinkaya ikinci maçın ardından 0 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Lefke ise Türk Ocağı’na konuk olacak.

