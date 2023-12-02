Lapta, Mormenekşe'yi evinde morarttı

Birinci Lig'de çıkış arayan Mormenekşe ile rahat bir pozisyon hedefleyen Lapta arasındaki mücadelede konuk Lapta ilk devrede bulduğu golle sahadan 1- 0 galip ayrıldı

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Mehmet Volkan Çelik, Yunus Çebi.

Mormenekşe: Ozan, Erdoğ, Fetin, Mehmet(Ertan), Aykut, İrfan, Atakan, Sami, Gökay(Burak), Justice(Yasin), Ertan

Lapta: Hakan, Ahmet Sezer, Orhan, İsmail, Ahmet Cağer,(Bayram) Berkay, Selçuk, Hasan, Göksel, Aydın(Emre), Barış(Doğuş).

Gol: Dk. 37 Aydın(lapta)



Aksa 1.Ligin 11. Haftasında orta sıralardan yukarıya tırmanmak isteyen iki takım Mormenekşe ile Lapta arasındaki mücadelenin galibi konuk Lapta oldu.

Lapta’nın ilk devrede bulduğu golle karşılaşmayı 1 – 0 kazandığı karşılaşma sonunda Lapta averajla 4. sıraya yükseldi.

Dk. 8 Hızlı gelişen Lapta atağında Berkay'ın uzun topunda Mormenekşe defansından seken topla buluşan Selçuk müsait pozisyonda şutunda top yandan auta gitti.

Dk.22 Mormenekşe atağında orta alanda topla buluşan Atakan önünü boşaltarak yaklaşık 30 metreden vuruşu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Dk. 27 Organize gelişen Mormenekşe atağında Ertan topla birlikte Lapta ceza sahasına girerken yerden pasında topla buluşan Justice bekletmeden vuruşunda top yan direğe vurarak auta gitti.

Dk.35 Mormenekşe'nin sağ kanattan gelişen atağında Aykut'un güzel ortasında İrfan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Dk. 37 Lapta'nın sağ kanattan gelişen atağında Göksel topla Mormenekşe ceza sahasına girerken geriye kestiği topa gelişine vuran Aydın'ın şutunda kaleci Ozan uzanarak tokatlamaya çalıştı ancak top kale çizgisini geçince yan hakem golü verdi. 0-1

İkinci devrede beraberlik için Mormenekşe yüklenmesine karşın istediği pozisyonları bulamadı.

Dk. 65 Mormenekşe atağında Lapta ceza sahası önünde topla buluşan İrfan’ın şutunda top kale direğine vurarak oyuna döndü.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Lapta’nın 1 -0 üstünlüğüyle tamamlandı.

