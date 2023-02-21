Kupanın ilk çeyrek finalisti Göçmenköy

NorthernLand Kıbrıs Kupası 2.turunda günün tek maçında Göçmenköy uzatma bölümünün son dakikalarında bulduğu golle M.A.Yeşilova'yı 2-1 mağlup ederek ilk çeyrek finale yükselen takım oldu

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Hakan Gök, Arif Malek

GÖÇMENKÖY: Yusuf Yontar, Gökhan Özer, Bayram Anday, Reşit Erişik, Musa Şanlıer (Dk.46 Burak Koçar), Amadou Samb (Dk.60 Bekir Yıldız), Malik Yakubu, Mustafa İnanç (Dk.90 Arda Sözcü), Alattin Yavuz, Mahmut İneci, Samet Akrep (Dk.85 Mustafa Gezer) (Dk.120 Cemal Terkan)

MERİT A. YEŞİLOVA: Kemal Molla, Billy Mehmet, Mejdi Direniş, Memduh Sarıoğlu, Mehmet Tekin, Mehmet Kum (Dk.69 Cemal Yaşınses), Fidelis Iria, Selçuk Dilik (Dk.51 Güvenç), (Dk.115 Mehmet F. Parlak), Yasin Doğan (Dk.96 Gökhan Sarıoğlu), Vakkas Kaynarca, Mustafa Vardi

GOLLER: Dk.90+2 Mehmet Tekin (K.K) Dk.119 Burak Koçar (Göçmenköy) Dk.88 Cemal Yaşınses (Yeşilova)



Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur maçında Göçmenköy ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatmalara gidildi, Göçmenköy uzatmaların son dakikalarında Burak Koçar’ın attığı golle çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı 0 – 0 eşitlikle tamamlanırken, 88.dakikasında Merit A. Yeşilova, Cemal Yaşınses'in golüyle 1-0 öne geçse de 90.dakikada Mehmet Tekin'in kendi kalesine attığı gol ile Göçmenköy eşitliği yakaladı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

Uzatma dakikalarının son bölümünde 119.dakikada Burak Koçar kaydettiği golle Göçmenköy'ü galibiyete taşıdı ve Göçmenköy NorthernLand Kıbrıs Kupası'nda 2.tura yükselen ilk takım oldu.

