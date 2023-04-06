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Kupada yarı finalin ilk maçları 12 Nisan’da

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Kupada yarı finalin ilk maçları 12 Nisan’da
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı final ilk maçlarının programı belli oldu. Buna göre her iki maç da 12 Nisan 2023 Çarşamba günü oynanacak.
Program şöyle:
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Cihangir
20.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-ChinaB.G.Gücü
 
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