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Kupada ikinci tur mücadelesi

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Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2. tur maçları bugün ve çarşamba oynanacak

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Kupada ikinci tur mücadelesi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 2. tur programı belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan turda maçlar bugün ve çarşamba yapılacak.
Kupada bugün tek maç, çarşamba yedi maç oynanacak. Tüm maçlar saat 13.00’te başlayacak. Daha önce Mete Adanır Stadı’nda oynanacağı duyurulan Girne Halk Evi – Lefke maçının stadı zeminden dolayı değişti. Müsabaka Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’na alındı.
KUPADA 2. TUR HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Kupada ikinci tur programı ve maçlarda görev yapacak olan hakemler şöyle:
Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. Tur
8 Şubat Salı
Orhan Dural Stadı: Girne H. Evi – Lefke (Zekai Töre)
9 Şubat Çarşamba
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Türk Ocağı (Fehim Dayı)
Atatürk Stadı: Yenicami – C. Bazaar G. Gücü (Emre Öztaşlı)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Göçmenköy (Osman Özpaşa)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Merit A. Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Mağusa T. Gücü (Hüseyin Eyyüpler)
100. Yıl Stadı: Mesarya – Miracle Değirmenlik(Mehmet Sezener)
 Gönyeli Stadı: Gönyeli – Cihangir (Kerem Eran)
 
 
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