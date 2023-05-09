Kupa finalinin hakemi belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda final maçının hakemi belli oldu. Türkocağı ile Cihangir arasında 11 Mayıs Perşembe günü Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Süper Lig hakemi Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Hamamcıoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Ekşici ve Arif Malek yaparken, 4.hakem Mustafa Öztugay olacak.

Play/off ve Play/out maçlarının programı belli oldu



