banner913
banner932
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
6 0
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
6 0
 
Tatar’dan kan bağışı çağrısı
Tatar’dan kan bağışı çağrısı
4 0
“Trafikte yaralanmak istemiyoruz”
“Trafikte yaralanmak istemiyoruz”
7 0
Süper Yeniboğaziçi
Süper Yeniboğaziçi
40 0
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
9 0
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
22 0
banner915

Kupa finalinin hakemi belli oldu

banner476

banner825
Kupa finalinin hakemi belli oldu
banner931
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda final maçının hakemi belli oldu. Türkocağı ile Cihangir arasında 11 Mayıs Perşembe günü Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Süper Lig hakemi Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Hamamcıoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Ekşici ve Arif Malek yaparken, 4.hakem Mustafa Öztugay olacak.
Play/off ve Play/out maçlarının programı belli oldu
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.