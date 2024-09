KTSYD Kupası sahibini buluyor

Miracle Değirmenlik ile Yenicami kulüpleri arasında, Cumartesi akşamı oynanacak olan 37. KTSYD Kupası maçına geri sayım başladı. Girişin ücretsiz olacağı 37. KTSYD Kupası karşılaşmasını üst düzey protokol de izleyecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) her sezon öncesinde organize ettiği KTSYD Kupası’nda bu yıl Miracle Değirmenlik ile Yenicami takımları karşı karşıya gelecek.

Necati Özsoy başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulunun kararıyla, 37. KTSYD Kupası maçını, kurdukları iddialı kadrolarla 2024 – 2025 sezonuna girecek olan Miracle Değirmenlik ile Yenicami kulüplerinin, oynaması kararlaştırılmıştı. Futbolda yeni sezon öncesindeki bu önemli karşılaşma, 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 19:00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

KARŞILAŞMAYI ÇERÇİOĞLU YÖNETECEK

KTFF MHK tarafından yapılan açıklamada KTSYD Kupası finalini Tufan Çerçioğlu yönetecek. Tufan Çerçioğlu’nun yardımcılıklarını, Halil Erdem Canaloğlu ve Buse Bağrıkara yapacak. 4’üncü hakemin Turgay Misk olacağı KTSYD Kupası’nın gözlemciliğini Mehmet Malek, saha komiserliğini ise Ersoy Erolhan yapacak.

Yaş haddinden dolayı hakemliği bırakmak zorunda kalan Mehmet Sezener, Sertan Alkın ve Mehmet Ekşici jübile yapacakları 37. KTSYD Kupası maçında çekilen kura sonucunda ev sahibi takım konumda Miracle Değirmenlik takımı olacak. Yenicami ise deplasman takımı olacak.

Miracle Değirmenlik taraftarları, protokol tribününün Güney tarafında (yardımcı hakem arkası) oturacaklar. Yenicami taraftarları ise protokol tribününün Kuzey tarafında (Dağa bakan taraf) yerlerini alacaklar.

Her iki takım ve maçın hakemleri, maç öncesinde Eziç Restoran’ta maç yemeğinde buluşacaklar. 37. KTSYD Kupası maçına giriş ise ücretsiz olacak. Sonucu merakla beklenen, her iki takımın da müzesine götürmeyi hedefledikleri 37. KTSYD Kupasına ilginin yoğun olması bekleniyor.

Karşılaşmayı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir de, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy ile birlikte protokolden izleyecekler.

36 YILDA, 17 TAKIM KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Dörtlü turnuvalar şeklinde 1985 yılında başlayan KTSYD Kupası, 2003 yılından itibaren tek maç üzerinden devam ediyor. 36 yılda 17 takım birincilik kupasını müzesine taşıdı. Toplam 44 birincilikten en fazlasına 7 kupayla Baf Ülkü Yurdu sahip oldu. Yenicami kupayı 5 kez kazanırken, son olarak 2013 yılında şampiyonluk yaşadı. Miracle Değirmenlik ise 1 kez kazandığı kupayı 2 sezon önce havaya kaldırdı. KTSYD Kupası’nı son kazanan takım ise Karşıyaka olmuştu.