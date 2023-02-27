KTFF’den özel talebe olumsuz yanıt

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, depremden etkilenen oyuncular ve takımlarla ilgili özel talebin geldiğini ancak bunu kabul etmediklerini aktardı. “Türkiye’de oynayan futbolcu arkadaşlarımız var. Oynadıkları takımlar ligden çekildi, buraya geldiler ve takımlarında oynama talepleri oldu” diyen Sertoğlu, “Yine burada oynayan TC’li bazı oyuncular depremden dolayı ailesini kaybetti, Türkiye’ye gitmek zorunda kaldı. O kulüplerin tekrar oyuncu getirme talebi oldu. Vicdani olarak herkes bu konuda haklı görünse bile, KTFF olarak kurallar ve ciddiyetten dolayı böyle bir şey mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Kurallar bazen esnetilirse gelecek için tehlike arz eder” diyen Sertoğlu, ”KTFF’nin bir duruşu vardır, bundan ödün verirsek her gün vermek zorunda kalırız. Şu anda oynanan ligler var. O arkadaşlar fark yaratabilir. O takımlara ayrıcalık yapmış gibi olacağımızı hissederim. Tabi bu konu farklı ama yapacak bir şeyimiz yok, bundan dolayı üzgünüm. Herkesin anlayışla bakması gerekiyor” dedi.

