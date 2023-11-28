KTFF, yılsonu maç programında düzenlemeye gitti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Ligleri, Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi için yılsonuna denk gelen hafta sonu maçları ile ilgili açıklama yapıldı.

Buna göre AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de 15.hafta karşılaşmaları 28-29 Aralık 2023 tarihlerinde oynanırken, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de 15.hafta karşılaşmaları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak.

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de 7.hafta karşılaşmalarının tümü 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 14.00’te oynanırken, Asbuzu U16 Ligi’nde de 9.hafta karşılaşmalarının tümü 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 09.00 ve 11.30’da oynanacak.