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KTFF ve Kulüpler Birliği’ne ‘Melekler Takımı’ forması

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Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt, özel olarak tasarlanan ‘Melekler Takımı’ formasından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler’e takdim etti

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KTFF ve Kulüpler Birliği’ne ‘Melekler Takımı’ forması
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin anısına Mağusa Türk Gücü tarafından özel tasarlanan ‘Melekler Takımı’ formalarının satışına başlandı. Bugün yapılan Northernland Kıbrıs Kupası kura çekiminin ardından MTG Başkanı Koral Bozkurt, özel tasarlanan formalardan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler’e takdim etti. Özel tasarım formalar Mağusa, Lefkoşa, Girne ve online olarak satışa çıktı. Formaların temin edilebileceği yerler şu şekilde:
Satış noktaları:
MTG STORE: MağusaCanbulat stadı girişi.
ADİDAS: Mağusa Gülseren ve City Mal, Lefkoşa Dereboyu .
SPORTS MARKET: Mağusa Gülseren, Lefkoşa Kaymaklı, Girne Ziya Rızkı cad.
PASCUCCI: Lefkoşa Dereboyu, Girne Naci Talat cad.
GS STORE: Lefkoşa
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İletişim No: 0548 830 1945-0548 857 1974
 
 
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