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KTFF, CONİFA Avrupa Şampiyonası'nı iptal etti

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KTFF, CONİFA Avrupa Şampiyonası'nı iptal etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu aldığı kararla ülkemizde düzenlenmesi planlanan CONIFA Avrupa Şampiyonası'nı iptal ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle;

"Uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve 11 farklı ülkeden takımın katılacağı CONIFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI’nı üzülerek iptal etmek durumunda kaldığımızı bildirmek istiyoruz. Türkiye’deki deprem faciası ve ülkemizin yaşadığı büyük acı nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldık. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak, kararımızı CONIFA yetkililerine ilettik, bizleri anlayışla karşıladılar. Bu aşamada, hem federasyon bütçemiz, hem sponsorlar hem de devlet bütçesinden bu alana bir harcamayı uygun bulmadık. Tüm gücümüzü hem ülkemizde, hem de Türkiye’de depremzedelerin ve deprem mağdurlarının yaralarını sarmaya kullanacağız."

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