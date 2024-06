KTFF C Lisans Antrenörlük Kursuna yoğun ilgi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen C Lisans Antrenörlük Kursu başladı. Çok fazla ilgi gören ve kalabalık bir grubun katılım gösterdiği kursun sonunda 90'ın üzerinde kursiyer C Lisans Antrenörlük diploması sahibi olacak. Kursta Mustafa Borataş, Hakan Yılmaz ve Süleyman Toksöz yeni antrenörlerin gelişimi noktasında deneyimlerini aktarırken; ülkemizin teknik direktörlerinden; Mustafa Piro, Çağan Çerkez, Hasan Kargılı ile antrenör Sıtkı Karadal da eğitimlere katkı koyuyor. Kursun organizasyon ve idari kısmında ise KTFF Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ile KTFF Eğitim Üst Kurulu Üyesi, Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan yer alıyor. Antrenörlük eğitimlerinin yanı sıra çeşitli alanlarda da eğitim alacak olan antrenör adayları; Sosyal Medya, Spor Psikolojisi, Basın, İlk Yardım ve Futbol Oyun Kuralları konularında da sunumlara katılacak.

EKMEKÇİ: "İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ, BU FUTBOLUN HER ALANINA YAYILACAK"

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi kursla ilgili olarak yaptığı açıklamada, tarihin en kalabalık kursuna tanıklık ettiklerini ve gösterilen büyük ilginin kendilerini yeniliklere teşvik ettiğini ifade etti. İlgiden çok memnun olduklarını ve bunun futbolun her alanında yayılarak devam ettiğinin altını çizen Ekmekçi, "Bu tabloya baktığım zaman gurur duyuyorum ve mutlu oluyorum. Antrenörler bizler için çok değerli, eğitimleri ise herşeyden önemli. Artık futbol ailesi çok büyüdü ve her alanda donanımlı antrenörlere ihtiyaç vardır. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun vizyonu ile üzerine ne koyabiliriz, nasıl daha fazla geliştirebiliriz üzerinde çok çalışıyoruz ve kendimizi sürekli yenilemeye çalışıyoruz." dedi.

Kursta sosyal medya üzerine Hüseyin Ekmekçi, basın ve antrenör ilişkisi üzerine gazeteci Ogün Genç Kaçmaz, Sporcu ve Çocuk Psikolojisi üzerine Cansın İskender Ünalmış kurs boyunca sunumlar gerçekleştirirken; Simay Kanan da Çocuk koruma ve Güvenliği ile Periyotlama konularında eğitim verdi.