Kritik viraj

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Kritik viraj

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Aksa futbol liglerinin 21. Haftası hem üst sıralardaki hem de alt sıralardaki takımlar için oldukça kritik maçlar olacak

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Kritik viraj
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Aksa Futbol Liglerinde 21. Hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Süper Ligde Cumartesi günü 2 Pazar günü ise 5 maç oynanacak. Birinci Ligde ise Cumartesi günü 6, Pazar gün ise 2 maç oynanacak.
Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü Pazar günü play-out hattından uzaklaşmak isteyen K.Kaymaklı ile Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaşacak. Liderin takipçisi Cihangir ise yine play-out hattından uzaklaşmak isteyen bir başka takım Merit A. Yeşilova ile Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesi ise dipten kurtulmak isteyen Gönyeli ile play-out hattında bulunan China B. Gençlik Gücü arasında oynanacak.
BİRİNCİ LİGDE ZİRVEDE KOZLAR PAYLAŞILACAK
Aksa 1. Ligde zirvede yer alan Karşıyaka ile Süper Lige direk çıkma şansı olan 3. sıradaki Yeniboğaziçi takımları bugün Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda kozlarını paylaşacak.
Liderin takipçisi Baf Ülkü Yurdu ise bölge derbisinde Yalova’yı konuk edecek.
Haftanın zorlu maçlarından biri ise düşme potası içindeki Dörtyol ile play-off hattındaki Pera Gençler Birliği arasında oynanacak.
AKSA SÜPER LİG
18 Mart 2023, Cumartesi
15.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Mesarya (Utku Hamamcıoğlu)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Yonpaş Dumlupınar (Hakan Ünal)
19 Mart 2023, Pazar
15.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Doğan T.Birliği (Hüseyin Eyyüler)
15.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı (Evren Karademir)
15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Cihangir (Serkan Şimşek)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Lefke (İsmail Ercan)
 
AKSA 1.LİG
18 Mart 2023, Cumartesi
15.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Yeniboğaziçi (Fehim Dayı)
15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yenierenköy-Düzkaya (Ferhat Tuna)
15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Lapta (Mustafa Öztugay)
15.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Binatlı (Emre Öztaşlı)
15.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Pera Gençler Birliği (Ali Özer)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Ünimar Maraş (Turgay Misk)
19 Mart 2023, Pazar
15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Yalova (Mehmet Sezener)
15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-İncirli (Hüseyin Özkan)
 
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