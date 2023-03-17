Kritik viraj

Aksa Futbol Liglerinde 21. Hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Süper Ligde Cumartesi günü 2 Pazar günü ise 5 maç oynanacak. Birinci Ligde ise Cumartesi günü 6, Pazar gün ise 2 maç oynanacak.
Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü Pazar günü play-out hattından uzaklaşmak isteyen K.Kaymaklı ile Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaşacak. Liderin takipçisi Cihangir ise yine play-out hattından uzaklaşmak isteyen bir başka takım Merit A. Yeşilova ile Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesi ise dipten kurtulmak isteyen Gönyeli ile play-out hattında bulunan China B. Gençlik Gücü arasında oynanacak.
BİRİNCİ LİGDE ZİRVEDE KOZLAR PAYLAŞILACAK
Aksa 1. Ligde zirvede yer alan Karşıyaka ile Süper Lige direk çıkma şansı olan 3. sıradaki Yeniboğaziçi takımları bugün Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda kozlarını paylaşacak.
Liderin takipçisi Baf Ülkü Yurdu ise bölge derbisinde Yalova’yı konuk edecek.
Haftanın zorlu maçlarından biri ise düşme potası içindeki Dörtyol ile play-off hattındaki Pera Gençler Birliği arasında oynanacak.
AKSA SÜPER LİG
18 Mart 2023, Cumartesi
15.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Mesarya (Utku Hamamcıoğlu)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Yonpaş Dumlupınar (Hakan Ünal)
19 Mart 2023, Pazar
15.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Doğan T.Birliği (Hüseyin Eyyüler)
15.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı (Evren Karademir)
15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Cihangir (Serkan Şimşek)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Lefke (İsmail Ercan)
AKSA 1.LİG
18 Mart 2023, Cumartesi
15.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Yeniboğaziçi (Fehim Dayı)
15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yenierenköy-Düzkaya (Ferhat Tuna)
15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Lapta (Mustafa Öztugay)
15.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Binatlı (Emre Öztaşlı)
15.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Pera Gençler Birliği (Ali Özer)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Ünimar Maraş (Turgay Misk)
19 Mart 2023, Pazar
15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Yalova (Mehmet Sezener)
15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-İncirli (Hüseyin Özkan)
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