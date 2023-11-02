Kritik maçta düdük Sezener’de

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligve AKSA 1.Lig’de 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın açılış maçı olan ve süper Lig’de zirveyi ilgilendiren Doğan T. Birliği – Cihangir karşılaşmasında maçın orta hakemliğini tecrübeli düdük Mehmet Sezener yapacak.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
AKSA Süper Lig
YARIN
Saat 19.00Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Cihangir (Mehmet Sezener)
4 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı: Yenicami – Y. Dumlupınar (Kerem Eran)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – M. Karşıyaka (Turgay Misk)
M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Lefke (İsmail Ercan)
İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – CB Gençlik Gücü (Emre Öztaşlı)
AKSA Birinci Lig
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – M. Değirmenlik (Tufan Çerçioğlu)
Mete Adanır Stadı: Girne H. Evi - Geçitkale (Mustafa Torun)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Hamitköy (Ferhat Tuna)
M. Üçöz Stadı: M. HacıaliYılmazköy – Ozanköy (Osman Özpaşa)
5 KASIM PAZAR (14.00)
AKSA Süper Lig
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Çetinkaya (Ali Özer)
Atatürk Stadı: Göçmenköy – Türk Ocağı (Hüseyin Özkan)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – K. Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA Birinci Lig
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Ünimar Maraş Utku Hamamcıoğlu
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Baf Ülkü Yurdu (Evren Karademir)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Lapta (Hakan Ünal)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dem’s C. Çanakkale – Düzkaya (Şakir Azizoğlu)
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