Kozanköy'den Karataş'a teşekkür

Niyazi ERGÜLEN

Yeni sezonda BTM 1.Lig'i hedefleyen Atoll Kozanköy, katkılarından dolayı Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş'a teşekkür etti.

Kozanköy, Göçmenköy'ün sahasını kullanarak yeni sezona hazırlanıyor.

Atoll Kozanköy Kulübü konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

TEŞEKKÜRLER GÖÇMENKÖY İYSK! TEŞEKKÜRLER ERSAN KARATAŞ!

Kuzey Kıbrıs Türk futboluna yıllardır sayısız hizmet veren, yardıma ihtiyacı olan kulüplere elindeki tüm imkanları seferber eden, başkentin güzide kulübü Göçmenköy İYSK’ne ve kulübün emektar, yardımsever ve başarılı başkanı Sn. Ersan Karataş’a sezon başından bu yana bize tesislerini açtığı ve tüm imkanlarını paylaştığı için camiamız, köyümüz ve tüm futbol kamuoyu adına teşekkürü bir borç biliriz. Dayanışma içinde nice güzel ve beraber yarınlara!

