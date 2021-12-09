banner583
banner753
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
5 0
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
32 0
 
Sanayi bölgesi sakinlerinin duyarsızlığı
Sanayi bölgesi sakinlerinin duyarsızlığı
17 0
Trodos'a yılın ilk karı düştü
Trodos'a yılın ilk karı düştü
20 0
Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
87 0
KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı
KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı
34 0
Cimnastikçiler ödüllerini aldılar
Cimnastikçiler ödüllerini aldılar
32 0
banner661
banner726

Korbay:Derneği kapattırmayız

banner476

banner714
Korbay:Derneği kapattırmayız
banner721
Futbolcular Derneği başkanı BerkemKorbay genel kurul adaylık süreci içinde aday çıkmayınca göreve devam kararı aldı.
Futbolcular Derneğinden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Futbolcular Derneği genel kurulu için başkanlık seçimi adaylığı süreci 9 Aralık günü tamamlandı.
Önümüzdeki hafta içi yönetici arkadaşlarla biraya gelip ayrılacak olanlarla ve dahil olacak olanlarla, 1 yıl daha süreci devam ettireceğiz. Genel kurul için temaslı ve pozitif arkadaşlarımızın sağlığına kavusunca (muhtemelen önümüzdeki hafta) tüm detayları ile şeffaflıkla sizlere açıklayıp yeni bir döneme adım atacağız. Herkese teşekkür ederiz. Bu derneği kapattırmayız.”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.