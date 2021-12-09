Korbay:Derneği kapattırmayız

Futbolcular Derneği başkanı BerkemKorbay genel kurul adaylık süreci içinde aday çıkmayınca göreve devam kararı aldı.

Futbolcular Derneğinden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Futbolcular Derneği genel kurulu için başkanlık seçimi adaylığı süreci 9 Aralık günü tamamlandı.

Önümüzdeki hafta içi yönetici arkadaşlarla biraya gelip ayrılacak olanlarla ve dahil olacak olanlarla, 1 yıl daha süreci devam ettireceğiz. Genel kurul için temaslı ve pozitif arkadaşlarımızın sağlığına kavusunca (muhtemelen önümüzdeki hafta) tüm detayları ile şeffaflıkla sizlere açıklayıp yeni bir döneme adım atacağız. Herkese teşekkür ederiz. Bu derneği kapattırmayız.”

