Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, “Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız. Gaziantep FK ve Hatayspor'un hakları baki, görünen o ki önümüzdeki sezon 20 takımla oynanması söz konusu. Yurt dışı federasyonlardan ve büyük takımlardan yardım amaçlı maç teklifleri geliyor. Aramızda turnuva yapılabilir mi onları da konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

