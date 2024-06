KKTFAD Antrenör Gelişim Semineri başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu antrenör gelişim semineri başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliğinde Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de 3-4-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mahmut Özçınar Antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılıyor. KKTFAD Mahmut Özçınar Antrenör gelişim semineri ilk gün 3 Haziran Pazartesi gün Kaleci, B ve C antrenörlerinin katılırken, 4 Haziran Salı gün seminere Teknik Direktörler ve A lisanslarda katılarak tüm hocalar birlikte seminere devam edecek. 4 Haziran Salı akşamı Kaleci, B ve C lisans semineri tamamlarken, Teknik Direktör ve A lisanslar 5 Haziran Çarşamba günü seminere katılarak eğitim tamamlanacak.Mahmut Özçınar antrenör gelişim seminerinde oturumlarda görev yapacak moderatörlerde belirlendi. Genel moderatörlüğü teknik direktörler Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut’nun yapacağı Mahmut Özçınar antrenör gelişim seminerinde 3 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 de Futbolda antrenörün çalışma metotları konusunda UEFA B lisans antrenör Mert Nobre’nin konuşmacı olduğu oturumda Spor Yazarı Yusuf Yıldızev’in Moderatörlüğünde, 4 Haziran Salı saat 14:30 de KKTC lig ve kupa şampiyon takımların hocaları Süper lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, Northernland Kıbrıs kupası şampiyonu Göçmenköy teknik direktörü Nazım Aktunç, Cihna Bazaar Gençlik Gücü antrenör Mine Dayı’nın konuşmacı olduğu oturumda Dernek yönetim kurlu üyesi teknik direktör Ahmet Dedekorkut’un moderatörlüğünde, 16.30 da futbolun dünü bugünü konusunda UEFA Pro lisans teknik direktör Muhsin Ertuğral’ın konuşmacı olduğu oturumda Spor Yazarı Ogün Genç Kaçmaz moderatörlüğünde, 5 Haziran Çarşamba saat 14.30 da futbolun çalışmaları ve planlamaları konusunda UEFA B lisans antrenör Mert Nobre’nin konuşmacı olduğu oturumda ise Spor Yazarı Şükrü Burağan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi, son yıllarda en kapsamlı olarak gerçekleştireceği Mahmut Özçınar gelişim seminerine UEFA Pro lisans teknik direktör Vitor Pereria, UEFA Pro lisans teknik direktör Muhsin Ertuğral, UEFA B lisans antrenör Mert Nobre, UEFA Tutor teknik direktör Eğitmeni Dr. Atila Yüce, Kaleci antrenörü ve eğitmen İlker Avcıbay, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül , Hakem Hocası Deniz Ateş Bitnel yanı sıra ülkemizden çok değerli spor adamları seminere katılarak değer katacak.